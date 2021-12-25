С Рождеством! — Мэр Одессы в своём кабинете принял посла Франции и капитана фрегата

24 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине господином Этьеном де Понсеном и капитаном 1-го ранга, командиром многоцелевого фрегата Auvergne господином Полем Мервейо дю Виньо.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Господин Посол отметил, что с 2014 года ВМС Франции насчитывают свыше 30 заходов в Чёрное море. После небольшой паузы, связанной с пандемией, в Одессу возобновлены регулярные заходы французских кораблей. Корвет типа FREMM впервые заходит в Чёрное море и, соответственно, в Одессу. Это новое поколение фрегатов.

«Сегодня, в сложное для Украины время, очень важно чувствовать поддержку наших европейских партнёров, которые вместе с национальными вооружёнными силами стабилизируют ситуацию в бассейне Чёрного моря. И, конечно же, это демонстрация того, что Украина имеет поддержку европейских партнёров», — поприветствовал гостей Геннадий Труханов.

Отмечается, что Auvergne вошёл в воды Чёрного моря 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трёх недель. Экипаж, состоящий из 150 человек, европейское Рождество проведёт в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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