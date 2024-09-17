Одесские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

17 сентября в Украине отмечается День спасателя. По этому случаю мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил работников одесской ГСЧС, выразив «самые искренние слова благодарности и поддержки всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других».

В приветствии Одесского городского головы, в частности, говорится, что спасатели — «не просто профессионалы своего дела – вы настоящие герои, которые без колебаний встают на защиту жизни и здоровья людей».

«Сегодня хочу отметить ещё одну миссию, которая чрезвычайно важна — научить новым знаниям, которые могут предотвратить и спасти людей в кризисных ситуациях. Теперь одесситы, к сожалению, должны знать всё о минах и боевых снарядах, как вести себя во время тревог и если оказался под завалами. Об этом страшно даже думать, но должны учить, ведь вместе мы должны сформировать в людях ответственность и осведомлённость в вопросах безопасности», — написал Труханов на своей странице в Facebook.

Геннадий Труханов поблагодарил спасателей «за неутомимую работу и стойкость», пожелав, чтобы их смелость всегда вознаграждалась благодарностью и поддержкой одесской общины, здоровья, сил, благополучия и скорейшей Победы».



По случаю профессионального праздника в Одесском международном культурном центре ЮНИОН организованы торжества по награждению спасателей Одесской области государственными и региональными наградами.

Видео и фото: Геннадий Труханов/Facebook

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