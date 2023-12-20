Мэр Одессы хочет подружиться с городом Салдана Бэй из Южной Африки

Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 декабря провёл онлайн-встречу с представителями города Салдана Бэй (Южно-Африканская Республика).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Безгранично рады нашему знакомству и возможности расширения сети дружеских отношений Одессы», – обратился к африканским коллегам городской голова.

Вместе с исполнительным мэром Муниципалитета города Салдана Бей господином Андре Трютером и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Южно-Африканской Республике, Мозамбике и Ботсване Любовью Абравитовой городской голова обсудил сотрудничество Одессы и Салдана Бея в сферах образования, туризма, спорта, культуры и взаимодействия между портовыми структурами.

В свою очередь, господин Трютер выразил поддержку Украине и нашей борьбе за свободу.

Для справки. В Салдане-Бей население составляет 22 000 человек. Расположен в 110 км к северу от стлицы ЮАР Кейптауна. Его расположение на берегу природной защищённой гавани привело к развитию в городе крупного порта, через который производится экспорт железной руды.

Одесса News информировала. что в 2019 году в одесской мэрии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между Одессой и и марокканским городом Марракеш.

Фото и видео: «Одесса»

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