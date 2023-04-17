Мэр Одессы поздравил одесситов с Пасхой

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил жителей города со светлым праздником Пасхи.

Видеопоздравление и текст размещены на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Дорогие одесситы! Поздравляю вас с праздником Воскресения Христова! Вера в Господа, надежда, добро, любовь к ближнему и милосердию – вот вечные ценности, которые во все времена помогали нам преодолевать жизненные трудности. Уже больше года украинцы, объединившись, борются за единственную на всех мечту – преодолеть темноту, которую принесла на нашу землю враждебная агрессия. Мы точно знаем: даже после самой тёмной ночи наступает рассвет, а жизнь всегда побеждает смерть. Пусть светлый праздник Воскресения Господня укрепит нашу веру и принесёт скорейшую Победу. Пусть Господь бережёт всех нас от бед, дарит силы для добрых дел. Мирного украинского неба нам всем! Христос воскрес!», — говорится в поздравлении мэра Одессы.

Как сообщала Одесса News, к одесситам с Пасхальными поздравлениями обратился и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

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