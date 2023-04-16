«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 34-й)

Одним з неймовірних прикладів життя дикої природи в Національному природному парку «Тузлівські лимани», попри війну, попри всі екологічні негаразди є неймовірне видовище узбережжя Чорного моря з живими дельфінами.

В цьому воєнному 2023 році в Північно-Західній частині Чорного моря в територіальних водах України зараз вони в безпеці, свідчить одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Якщо вам колись вдавалося спостерігати за живими дельфінами, за морськими хвилями, за морськими бризками, за райдугой морською, то тоді ви можете згадати, яка природна магія була навколо вас. І це велика позитивна енергія, яка впливає на все навколо і далеко від нас, своїм натхненням вона обов’язково допомагає українцям для Перемоги над орками», — пише на своїй сторінці у Facebook знаний еколог.

Між тим, за словами Івана Русєва, в акваторії моря в Криму, біля Новоросійська, в місцях дислокації кораблів і підводних човнів Чорноморского флоту РФ, де ще є вплив військових сонарів, там знову реєструється значна загибель дельфінів, переважно афалін.

«Тільки у цьому березні, — пише професор, — вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму та неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи, серед яких є й контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Причому, багато серед загиблих, дельфіни виду афаліна. І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму — є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному березні 2023 року».

В цілому, російські загарбники тимчасово окупували 20 заповідників в Україні та перетворюють їх на мисливські угіддя, копальні й танкові стоянки, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Теlegram

«Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні. Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Виживання дикої природи — це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше», — зазначив Єрмак.

За попередніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала довкіллю України збитків майже на 2 трлн грн.

«Але неповторне видовище неймовірного моря, зграї дельфінів, армія птахів над нашими лиманами і над морем, надають екосистемам водно-болотних угідь велику енергетику. Зараз, як ніколи, птахи, рослини, дельфіни, морські і лиманні води, світанки — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, допомагають українцям в боротьбі з орками», — резюмує свої спостереження Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod