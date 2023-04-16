«МастерШеф»: 11 друзей Эктора, в т. ч. Антон Гильчук из Одессы, остались в телепроекте

15 апреля телеканал СТБ показал очередной, 10-й, выпуск самого масштабного кулинарного проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимал участие последний из представителей Одессы в этом шоу.

В новую кулинарную битву вступил Антон Гильчук, который в составе 12 участников телепроекта старался доказать, что достоин звания лучшего украинского повара-професионала. Сможет ли он это доказать в новых кулинарных сражениях?

Первый слева — Антон Гильчук

В 10-м выпуске участники приступили к приготовлению блюда из одного продукта — капусты. Было предложено 2 варианта — свежая и квашеная. Все участники, в том числе и Антон, выбрали приготовление своего блюда из квашеной капусты. Антон задумал сделать из неё сорбет.

Испытание оказалось с подвохом — проиграет тот, у кого капусты после приготовления останется больше. За этим тщательно следили судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Сорбет, приготовленный Антоном, судьям понравился. Счастливый и довольный собой, Антон обрадовался удаче, но счастье длилось не долго: судьям стало известно, что при взвешивании остатвков капусты Антон то ли припрятал, то ли забыл подать на взвешивание немалую часть оставшейся капусты. За такой обман судей Антон получил чёрный фартук.

Второй конкурс окажется не менее удивительным. Ведь профессионалы станут свидетелями свидания Ольги и Владимира! В основу испытания будут заложены темы – романтика и любовь. Неужели профессионалам придётся готовить ужин для двоих? Но Эктор поспешит дополнить правила: предварительно участников ждёт аукцион. И за право накормить гостей, они должны хорошенько посоревноваться. Будут рассчитываться самым ценным — временем.

«Теперь к правилам. Они связаны с моим любимым реквизитом. Да, это молоток для аукциона. И рассчитываться на аукционе вы будете… временем! На карточках лоты, которые мы будем продавать. Каждый лот – это один романтический ужин для двух влюблённых. А готовите вы для тех, чьи портреты кратко описаны в карточках», — сообщил Эктор о подробностях испытания.

Дуэты, для которых нужно было приготовить блюдо, были, мягко говоря, странноватыми: «культурист с блюдом в 1000 ккал и его спутница балерина», «веган гот и сладкоежка с диабетом», «айтишник с брекетами и вьетнамская шеф-повар с гастритом», «кормящая мама и её муж факир». Антону Гильчуку выпал лот «нобелевского лауреата по химии и парфюмера модного бренда». Однако на приготовление было всего 38 минут.

Антон приготовил для химика блюдо, поместив его в пробирки, однако Эктору не удалось извлечь из них содержимое, чтобы попробовать.

На битве чёрных фартуков сражались вместе с Антоном 6 человек. Им нужно было приготовить известные блюда в формате мороженого. Том Ям, капрезе, банош, карбонара, испанская тортилья и борщ должны были стать десертом.

Антону достался борщ. Казалось бы, КАК можно приготовить мороженое, чтобы оно по вкусовым качествам напоминало борщ? Антон сказал, что он кайфовал на кухне, готовя борщевое мороженое, использовав чеснок, сливки, свеклу. Попробовав приготовленный борщ-мороженое, Эктор сказал: «Невероятно. Это блюдо войдёт в историю МастерШефа». В комплиментах расыпались и другие судьи.

Не повезло Ивану Козырю из Днепра, хуже всех справившегося с заданием. Он и покинул проект.

Таким образом, в следующем выпуске телепроекта, который состоится 22 апреля, примут участие 11 участников.

Фото и видео: СТБ, Антон Гильчук/Facebook

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