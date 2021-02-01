В телепроекте «Голос страны» попробовались ещё 2 одессита

В прошедшее воскресенье в очередной программе телепроекта «Голос страны» на канале «1+1» попробовали свои силы два одесских певца — Женя Семёхина и Вячеслав Питак.

Результаты их восприятия членами жюри оказались разными, передаёт корреспондент Одесса News, следивший за прямым эфиром проекта.

После исполнения песни Димы Монатика «Сильно» к Евгении повернулись все четверо судей: Тина Кароль, Олег Винник, Надя Дорофеева, а автор песни нажал на кнопку первым.

Олегу Виннику пришлось по душе «в таком молодом возрасте иметь такой сильный вокал».

«Безумно красивым» назвала тембр Семёхиной Надежда Дорофеева.

«Сильно красиво спели», — сказал Дима Монатик, в команду которого Женя решилась пойти.

На поворот всех четырёх судей рассчитывал после своего выступления и 28-летний Вячеслав Питак. Однако, его выступление не впечатлило ни одного члена жюри. Одесскому любителю группы «Линкин парк» Дима Монатик посоветовал «не вешать нос» и приходить на проект через год.

Как сообщала Одесса News, открывала сезон телепроекта «Голос страны» одесская певица Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой.