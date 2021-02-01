В субботу в Одессе сгорели 2 человека

30 января в Одессе произошли два пожара, в результате которых сгорели 2 человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

О первом пожаре сообщение поступило в 11:22 — горела квартира на улице Балковская, на четвёртом этаже 9-этажки под №38.

За полчаса 25 спасателей ликвидировали пожар на площади 20 м2. Во время тушения пожара пожарные вынесли из квартиры хозяина квартиры 1968 г.р., который умер в карете скорой медицинской помощи. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение хозяина с огнём.

В этот же день вечером в Малиновском районе города, на ул. Прохоровской, 67, в квартире №51 началось задымление, о котором сообщили в Службу спасения «101».

24 спасателя на 5 машинах подъехали по адресу и увидели, что из квартиры на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома валит дым. Пожар на площади в 5 м2 быстро потушили, но нашли бездыханное тело хозяина квартиры.

Как сообщала Одесса News, 28-29 января службы спасателей в Одесской области зафиксировали 3 пожара, в которых сгорело 3 человека.

Фото: ГСЧС

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod