Одесские спасатели получили помощь из Германии

Спасатели Одесской области получили от пожарного управления Франкфурта-на-Майне (Германия) спецтехнику.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что коллеги одесских спасателей из немецкого Франкфурта-на-Майне (BRANDDIREKTION STADT FRANKFURT AM MAIN) получили 2 легковых автомобиля, которые станут на расчёт оперативно-спасательного автопарка.

«Мы благодарны нашим друзьям за помощь, поддержку и постоянное взаимодействие в это тяжёлое для страны время», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Одесская область получила партию мощных генераторов из Королевства Саудовская Аравия.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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