Глава Одесской ОВА встретился с представителем Верховного комиссара ООН

Одесская областная военная администрация и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев будут сотрудничать для поддержки людей, которые из-за войны покинули свои дома и ныне проживают в Одесской области.

О возможностях взаимодействия и дальнейших шагах говорили 2 августа во время встречи начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко и глава Саб-офиса Управления Верховного комиссара ООН Мишель Альфаро, сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

По информации Марченко, сейчас в Одессе и Одесской области официально зарегистрировались почти 93 тысячи переселенцев. Хотя количество людей, которые из-за войны и постоянных обстрелов приехали в наш регион и остановились у родных или друзей, гораздо больше.

«Мы готовы и дальше помогать переселенцам, закрыть их базовые потребности, – сказала Мишель Альфаро. – Вместе с тем, у нас есть программа, предусматривающая выплату 2 200 гривен на человека в месяц для категорийных людей, потерявших дома. Эта помощь будет предоставляться три месяца тем, кто больше всего в этом нуждается. Выплаты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и детские дома семейного типа».

Достигнута договорённость о проведении ремонтных работ в помещениях, где возможно компактное размещение внутренне перемещённых лиц, установка дополнительных палаток возле пунктов пропуска для оказания помощи беженцам и проведение ремонта жилых домов и социальных объектов.

«Нами уже подготовлены и предоставляются строительные наборы для срочных нужд в ремонте и обустройстве жилья. К тому же мы готовы дополнительно закупить необходимые строительные материалы для общин, которые пострадали в результате ракетных обстрелов», — сказала Мишель Альфаро.

Как сообщала Одесса News, ЮНЕСКО и волонтёрский проект Museum for Change подписали контракт, направленный на поддержку двух одесских музеев, архива и департамента культуры облвоенадминистрации на выделение гранта в размере 98 тыс. долл. США.

Фото: ООВА/Facebook

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