Глава Одесской облвоенадминистрации опроверг очередной российский фейк

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко опроверг фейк о затоплении танкера якобы для противодействия высадке вражеского морского десанта.

О распространяющихся в регионе слухах Марченко рассказал в обращении в Теlegram.

«Недавно до меня дошла информация, что в некоторых телеграм-каналах распространяется фейк, якобы я планирую затопить танкер, чтобы плёнка мазута, покрывающая воду, помешала российским кораблям высадить десант. И якобы уже начались мероприятия по реализации этого «коварного плана», — сообщил начальник ОВА.

Марченко заявил, что большей нелепости за время войны ещё не слышал. И заверил, что для российских захватчиков совместно с командованием Военно-морских сил подготовлены «куда более интересные вещи для встречи морского десанта, после которой они лично смогут передать поздравления морякам с крейсера «Москва».

Как сообщала Одесса News, флагман черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года в результате удара, совершённого береговым ракетным комплексом «Нептун» Военно-Морских сил Украины. Вражеский флот по состоянию на 21 апреля продолжал вести поисковые мероприятия на месте затопления крейсера.

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