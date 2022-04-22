Ещё одна ночь в Одессе таки прошла спокойно, но враг не дремлет

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов.

Об это сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

«Ночь в Одессе и одесском регионе, слава Богу, прошла спокойно. Наши силы противовоздушной обороны полностью контролируют наше небо . Силы обороны работают над выполнением боевых задач.», — сказал Сергей Братчук.

Спикер ООВА отметил, что «против нашего региона активизировалась работа подразделений информационно-психологических спецопераций Российской Федерации». Поэтому призвал одесситов быть бдительными, соблюдать «информационную гигиену», не вестись на провокации.

В Одесской области продолжается контрдиверсионная работа наших сил обороны, — заверил Братчук.

Как сообщала Одесса News, правоохранители просят верующих и священнослужителей не нарушать требований, установленных правовым режимом военного положения, действующего в Украине, в Пасхальные дни.

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