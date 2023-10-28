Германия передала Украине в новом пакете IRIS-T и другую военную помощь

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Обновлённый список обнародован на сайте Федерального правительства, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в новом пакете – одна система ПВО IRIS-T SLM (ранее уже было передано две) и ракеты к ним, а также боеприпасы к реактивным системам залпового огня MARS II.

В пакете также четыре бронетранспортёра; радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D (в целом, в ВСУ их теперь четыре от ФРГ); восемь беспилотников-разведчиков VECTOR (ранее было передано 124); четыре радара наземного наблюдения GO12 (ранее было 28); пять надводных дронов (ранее 10).

Доставлены также шесть автомобилей пограничной службы (всего 230); пять большегрузных полуприцепов 8×8 HX81 и четыре полуприцепа (ранее было передано соответственно 67 и 62), а также 10 тыс. защитных очков.

Для справки. Германия является второй страной по объёмам военной и другой помощи, оказываемой Украине.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Соединённые Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на 150 миллионов, а правительство Дании — на 3,7 млрд датских крон (более 522 млн долларов долларов).

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