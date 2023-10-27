США и Дания выделили новые пакеты военной помощи Украине

Соединённые Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на 150 миллионов, а правительство Дании — на 3,7 млрд датских крон (более 522 млн долларов долларов).

Как сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министерства обороны США, “пакет оборонной помощи – это ещё один заметный сигнал дальнейшей преданности США в поддержке украинского народа на фоне российской агрессии. США остаются решительно настроены работать вместе с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине ресурсы, удовлетворив её немедленные потребности на поле боя”, — заявили в Пентагоне.

В ведомстве отметили, что нынешний военный пакет — это уже 49-й транш оборудования со складов минобороны США в Украину с августа 2021 года.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя: боеприпасы для систем ПВО NASAMS; ракеты ПВО AIM-9M; зенитные ракеты Stinger; дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; ракеты TOW; системы Javelin; более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию; приборы ночного видения; активные бронеплиты для танков Абрамс и т.д.

В пакет военной помощи от правительства Дании вошли танки БМП-2 и Т-72, бронированные инженерно-эвакуационные машины, боеприпасы и дроны.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и Данию за помощь.

Одесса News информировала, что 23 октября 2023 года Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

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