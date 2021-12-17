В порт Южный прибыли ещё два судна с углём из США и Колумбии

Ещё два судна доставили в Украину из США и Колумбии в общей сложности 131 тысячу тонн угля.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«ДТЭК Энерго встречает сразу два судна класса «Панамакс» с импортным углём. Первое судно с 55 тыс. т угля происхождением из Колумбии причалило в порт «ТИС» сегодня (16 декабря – ред.) в 13.30. Второе с 76 тыс. т топлива из США будет швартоваться в порту «Южный» ночью. Новые партии топлива в ближайшее время пополнят запасы на складах ТЭС компании», – говорится в сообщении.

В компании напоминают, что ДТЭК Энерго договорилась об импорте в Украину восьми судовых партий с углём из США и Колумбии общим объёмом почти 545 тыс. т. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС Центрэнерго, прибыло в Украину 20 ноября, второе, с углём для ТЭС ДТЭК Энерго, — 5 декабря.

Также отмечается, что для стабильного прохождения отопительного сезона компанией законтрактовано более 1 млн. т импортного топлива. При этом в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли около 1,5 млн т угля марки «Г».

«На некоторых наших шахтах в начале декабря выполнили годовой план добычи угля и продолжаем максимально его наращивать. Украина будет со светом и теплом!», — сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Кстати, по данным Госпредприятия «МТП «Южный» в Facebook, 16 декабря на 6-м причале порта обрабатывалось судно W-ARCTURUS. Этот балкер имеет дедвейт 81 336 тонн, длину 224,68 метра и ширину 32,27 метров. Флаг — Ліберія. Глубина у причала, к которому подошло судно, составляет 18,8 метров. Завершение обработки судна планируется сегодня, 17 декабря.

Фото: Facebook

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