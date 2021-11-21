В порт «Южный» прибыло первое судно с углём для Центрэнерго

20 ноября в порту «Южный» причалило судно класса «Панамакс» с импортным углём, предназначенным для нужд государственных ТЭС компании Центрэнерго.

Соответствующая информация размещена на сайте ДТЭК.

«Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии. Судно класса «Панамакс» причалило в порт «Южный» и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объём первой поставки составил 60,5 тыс. т», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углём: пять поставок ожидаются из США и две — из Колумбии.

По информации ДТЭК, объём каждой судовой партии от 40 до 75 тыс. т. В общей сложности, для покрытия потребностей украинских ТЭС должно поступить почти 470 тыс. т угля.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021-го – января 2022 года.

Сообщается также. что в ноябре ожидается поставка на теплоэлектростанции около 1,9 млн. тонн угля: 1,4 млн. тонн отечественной добычи и 500 тыс. т импортного из Польши, США и Казахстана.

По информации ДТЭК, мпорт угля для компании является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остаётся приоритетным. «В течение января-октября этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн т угля марки «Г» и ввели в работу 23 новых лавы. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн т газового угля.

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