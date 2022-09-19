США обсуждают план реагирования на возможное применение РФ ядерного оружия

США обсуждают как внутри страны, так и в диалоге с партнёрами план реагирования на действия со стороны РФ – такие, как например, применение ядерного оружия в Украине.
Об этом заявила 19 сентября посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью «Европейской правде».
По её словам, президент США Джо Байден чётко подчеркнул, что любое использование ядерного оружия «будет недопустимым и вызовет серьёзные последствия».
Бринк отметила, что США работают и обсуждают вместе с партнерами то, как «мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми».
Также посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг Запорожской АЭС является опасной, и поддерживают заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под её полный контроль.
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