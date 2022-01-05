В прошлом году одесские пограничники проверили более 130 тысяч подержанных авто

Более 130 тысяч подержанных автомобилей, прибывших из-за границы, проверили в 2021 году пограничники Одесского отряда.
Как сообщает Госпогранслужба, в прошлом году в таких автомобилях стражи границы совместно со своими четырёхлапыми помощниками обнаружили 23 единицы оружия, более 2500 патронов и почти 1,5 кг наркотических веществ.
Отмечается, что такие находки в прибывающих из-за границы автомобилях никоим образом не влияют на «дальнейшую судьбу» транспортного средства, а лишь помогают будущему владельцу избавиться от лишних проблем. Ведь в Украине за незаконное обращение с оружием и боеприпасами предусмотрена уголовная ответственность.
С началом нового 2022 года пограничники продолжают обнаруживать опасные находки в таких машинах. В частности, за прошедшие сутки в пункте пропуска «Одесский морской торговый порт» охранники границы снова обнаружили такую «передачку» из-за границы.
На этот раз служебный пёс во время осмотра легковушки «FIAT 500X», прибывшей в контейнере в Украину из США, обнаружил под сидением водителя магазин, снаряжённый патронами калибра 9 мм, и ещё несколько патронов отдельно. Всего из автомобиля изъято 39 боеприпасов к огнестрельному оружию разного калибра.
Выявленные патроны установленным порядком переданы представителям таможни.
Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года спрятанную коробку с патронами обнаружили пограничники в иномарке, которая прибыла в порт «Южный» из США.
Фото: Госпогранслужба
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