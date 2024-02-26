Для двух «уклонистов» от призыва поездка в Молдову завершилась на этапе такси

У села Кучурган в Одесской области пограничники Подольского отряда остановили для проверки автомобиль такси.

В качестве пассажиров в салоне авто находились трое мужчин, один из которых — «перевозчик-поводырь» — намеревался провести через границу двух мужчин призывного возраста, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что своих потенциальных клиентов «поводырь» отыскал по сети интернет. За свои услуги просил по 1500 долларов США с каждого, а для успешной реализации своей затеи вызвал местное такси.

Однако за километр до приднестровского сегмента украинско-молдовской границы планам «путешественников» помешали пограничники.

Перевозчику грозит уголовная ответственность по ст.332 УКУ, материалы направлены в Нацполицию. В отношении его «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что пограничники Подольского отряда в ночь на 20 февраля в трёх случаях задержали 13 нарушителей, которые намеревались незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдовской границы.

Фото: Госпогранслужба

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