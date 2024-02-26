В Одессе отметили День сопротивления оккупации Крыма

В Одессе 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, почтили память погибших и подняли у здания Одесской облгосадминистрации крымскотатарский флаг.

Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и в Facebook ВМС ВСУ.

«Сегодня, 26 февраля, в г. Одесса проведены мероприятия по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие представители Военно-морских сил ВСУ во главе с командующим ВМС ВСУ вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Собравшиеся почтили память воинов, погибших во время выполнения боевых задач по защите Украины и мирных граждан от вооружённой агрессии РФ. После этого была проведена церемония поднятия Государственного Флага Украины и крымскотатарского флага. Музыканты Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ сыграли Государственный гимн Украины и национальный гимн крымских татар.

Крымскотатарский флаг был также установлен и на фасаде здания Одесского горсовета.

Для справки. Памятная дата была установлена Указом Президента Украины «О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя» в 2021 году с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

20 февраля 2014 началась активная вооружённая агрессия России против Украины с перемещением российских военных подразделений в Крыму и в районе Керченского пролива. На полуострове устанавливался режим военной оккупации.

26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады АР Крым в Симферополе Меджлис крымскотатарского народа организовал массовый митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. Митинг поддержали тысячи активистов и неравнодушных граждан, которые мирным способом смогли не допустить внеочередного заседания парламента и пересмотра статуса Автономной Республики Крым в составе Украины.

Десять лет назад сопротивление против оккупации начали самые храбрые и преданные жители Крыма, теперь его совершает вся страна.

Фото: ВМС ВС Украины/Facebook, ООГА/Telegram

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