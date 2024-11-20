Глава ООГА Кипер и его заместитель сдали кровь для пострадавших одесситов

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и его первый заместитель Александр Харлов пополнили запасы крови для пострадавших во время последнего ракетного обстрела города одесситов.

Об этом сообщила в Facebook ООГА.

«Сдали кровь для тех, кто в ней больше всего нуждается – пострадавших и наших мужественных защитников. Каждая капля крови – шанс на спасение жизни, знак поддержки и солидарности. Приглашаю всех, кто имеет возможность приобщаться к донорству. Вместе мы можем сделать больше, чем кажется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после трагедии в Одессе 18 ноября только в областную станцию ​​переливания крови пришли около сотни доноров.

«Благодарю каждого, кто уже стал частью этого важного дела. Кровь – это спасённые жизни!», — сказал Олег Кипер.

Для справки. Донором крови могут быть люди в возрасте 18-60 лет, весом более 50 кг.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Нацбанк выпустил памятную монету номиналом в 5 гривен, посвящённую благородному делу, демонстрирующему проявление высочайшей гуманности для помощи другим – донорству крови.

Фото: ООГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy