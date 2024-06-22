Нацбанк выпустил монету, посвящённую донорству крови

Нацбанк выпустил памятную монету номиналом в 5 гривен из нейзильбера, посвящённую благородному делу, демонстрирующему проявление высочайшей гуманности для помощи другим – донорству крови. Эта монета служит данью уважения донорам, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

На аверсе монеты в центре композиции изображена объёмная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединённых рукопожатиями. Этот образ является свидетельством благородной общей цели – спасать жизнь. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови, символизирующие личный вклад в донорство каждого неравнодушного.

На реверсе монеты на зеркальном фоне справа расположена надпись ЖИЗНЬ, которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Этот элемент символизирует процесс снабжения кровью сосудов, изображённых внизу слева. Стилизованная капля и надпись «жизнь» гармонично сочетаются в названии монеты — «Капля жизни». Фактура матового фона, на котором размещены все эти элементы, символизирует большую потребность в донорстве в условиях войны.

Тираж 75 тысяч штук.

Одесса News информировала, что Национальный банк 29 мая 2024 года презентовал новую оборотную памятную монету «Государственная специальная служба транспорта» номиналом 10 гривен.

Фото: Нацбанк Украины

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