По случаю Дня военной разведки Нацбанк ввёл в обращение тематическую монету

По случаю Дня военной разведки Украины Национальный банк 5 сентября ввёл в обращение памятную монету «Военная разведка Украины», посвящённую героическим воинам-разведчикам, надёжно стоящим на защите национальных интересов нашего государства.

По сообщению НБУ, представили новую памятную монету Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Военная разведка – это высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная составляющая сил безопасности и обороны Украины. Быть разведчиком – это не только призвание, но и ежедневный сознательный непростой выбор. Относиться к военной разведке Украины – честь и ответственность, – сказал Андрей Пышный. – Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придёт время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поимённо, но можем почтить честь военной разведки, введя в обращение памятную монету «Военная разведка Украины». Эта монета — посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших Героев».

Кирилл Буданов сказал, что он «убеждён, эта уникальная монета станет хорошим памятным знаком о нашей победоносной борьбе против оккупантов и украсит самые изысканные коллекции нумизматов. Наибольшая ценность монеты состоит в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью».

На аверсе монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки.

На реверсе – по кругу надписи: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА УКРАИНЫ и лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS (“Мудрый будет господствовать над звёздами”); в центре – на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронизывающей мечом абрисы территории страны-агрессора (на эфесе меча изображён Тризуб – малый Государственный Герб Украины).

Приобрести памятную монету «Военная разведка Украины» можно уже с 6 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности, через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч памятных монет, все они доступны с первого дня продажи. Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятная монета «Военная разведка Украины» имеет номинал 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 75 000 штук.

Одесса News информировала о выпуске Нацбанком Украины новых памятных монет “Смелость быть. UA”, посвящённые храбрости украинской нации.

Фото и видео: НБУ

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