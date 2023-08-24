Нацбанк презентовал памятные монеты ко Дню Независимости

Национальный банк Украины представил новые памятные монеты “Смелость быть. UA”, посвящённые храбрости украинской нации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины ввёл в обращение памятные монеты “Смелость быть. UA”. Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатлённым на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, черта, которая, по сути, стала синонимом слова «украинцы». Это – смелость! Ежедневно в течение этой войны мы имеем возможность наблюдать за множеством примеров смелости, победы, силы духа украинцев”, – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Отмечается, что памятные монеты “Смелость быть. UA” продолжают серию “Бессмертная моя Украина”. Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота – не менее 0,00009 г). Её тираж составляет до 5000 штук.

На её аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощён в символе трезубца, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху – малый Государственный Герб Украины.

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинскому народу. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой (символическая параллель – Вифлеемская звезда), которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический (мифический) «камень-бетон» непобедимости русской армии, на протяжении многих десятилетий внушавшейся миру. а также вертикальная надпись: СМЕЛЬНОСТЬ БЫТЬ. UA.

С дизайном, повторяющим общую стилизованную композицию серебряной монеты, вышла также монета из нейзильбера номиналом 5 гривен. Её тираж – 75 000 штук.

Купить монеты можно уже в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, а с сентября они будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Как сообщала Одесса News, с 9 августа банки-дистрибюторы Нацбанка Украину начали реализацию новой 10-гривневой памятной монеты, посвящённой воинам ПВО «ПВО – надёжный щит Украины».

Фото: НБУ

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