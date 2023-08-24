ГУР заявило о высадке в Крыму, бое с участием лодок и авиации

Украинские военнослужащие 24 августа атаковали Крым с моря.

Об этом сообщил в Telegram проект «Крым.Реалии» радиостанции «Радио Свобода».

По данным журналистов, бой происходил утром, в районе 5.00 24 августа.

«Возле населённого пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники. Кроме того, наши источники в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошёл бой с участием плавсредств и авиации. Подробности пока не уточняются», – сказано в сообщении.

Журналисты «Крым.Реалии» указали, что в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове, по их данным, расположен радиолокационный узел оккупантов – РЛК «Небо-М» и РЛС «Каста-2Е2», по периметру подготовлены позиции для ПВО.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Суспільному» подтвердил атаку на Крым. По его словам, подразделения ГУР МО высадились на территории Крыма, спецоперация была организована при взаимодействии с ВМС ВСУ. Юсов подчеркнул, что «цели достигнуты» и потерь среди личного состава нет.

Он, как пишет «Суспільне», уточнил, что операция продолжается. «Все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», – добавил Юсов.

Одесса News рассказала, как в октябре 2022 года спецслужбы Украины подорвали Крымский мост.

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