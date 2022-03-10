Святослав Вакарчук: Одесса – в надёжных руках!

10 марта украинский певец Святослав Вакарчук посетил Одессу.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

На встрече с Одесским городским головой Геннадием Трухановым Святослав Вакарчук сказал:

«Я прошёлся по центру города и увидел, как он защищён. Я уверенно могу сказать, что Одесса находится в надёжных руках. Её защищает лучшая, самая смелая армия в мире! Десятки тысяч людей записываются в территориальную оборону. Если у кого-то до сегодняшнего дня были какие-то сомнения, то я хочу сказать, что ни Одессу, ни другие города враг никогда не возьмёт! И очень важно, чтобы все это понимали. Одесса и вся Украина – под надёжной защитой! Независимо от взглядов и политических предпочтений, все должны сегодня бороться вместе для защиты нашей страны».

Также с Вакарчуком встретился начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, который поблгодарил его за поддержку.

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