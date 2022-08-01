Курс на Ливан: первое судно с украинским продовольствием вышло из Одессы

Утром 1 августа впервые с 24 февраля из порта Одессы вышло загруженное украинским продовольствием судно.

Речь идёт о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в Ливан, сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что судно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнёрами-гарантами – ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

«Сегодня Украина вместе с партнёрами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году. Мы благодарны партнёрам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Со своей стороны, Украина сделала всё, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий», — говорится в сообщении Мининфрастпуктуры.

Подчёркивается, что в портах Большой Одессы ещё 16 судов уже ждут своей очереди. «Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для погрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнёров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции», – прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Этот первый успех стал результатом трёхмесячного процесса переговоров и согласования вопросов безопасности, который контролировался Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта», — написал Министр Кубраков на своей странице в Facebook.

Для справки. Украина является 4-м крупнейшим экспортёром кукурузы в мире.

Как сообщала Одесса News, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, начал работу в Стамбуле.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна и возобновлении ​​работы в портах Одессы, Черноморска и Южного осуществляется деятельность по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства.

Фото: Мининфраструктуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod