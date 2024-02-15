Атака на нефтебазу в Курской области — спецоперация ГУР МО Украины

Атака на нефтебазу «Полевая» в Курской области РФ в ночь на 15 февраля – это спецоперация ГУР.

Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники «Суспільне» и LIGA.net.

«По данным источников, цель успешно поражена», – пишет «Суспільне».

Отмечается, что ночью на нефтебазе вспыхнул сильный пожар. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что возгорание началось «в результате атаки украинского БпЛА», и заверил, что пострадавших нет. Telegram-каналы опубликовали видео пожара.

Утром пропагандистскому госагентству «РИА-новости» сообщили в российских экстренных службах, что на нефтебазе загорелись три резервуара, две цистерны частично разрушены.

Старовойт утром заявил, что пожар продолжают тушить, но спасателям «удалось не допустить распространения огня». На месте работают 165 человек и 35 единиц техники, привлекли пожарные поезда.

Одесса News информировала, что Украина регулярно атакует инфраструктурные и военные объекты в Курской и других областях РФ. В феврале 2024 года в Чёрном море подорвана добывающая платформа, а в Удмуртии — военный завод.

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