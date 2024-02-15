Одесский бизнесмен уклонился от уплаты государству 7 млн гривен налога на прибыль

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов.

Следствием установлено, что директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль, не включив в налоговую отчётность за 2023 год часть полученной прибыли от экспорта сельхозпродукции.

«Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 7 млн. гривен. В настоящее время обеспечено возмещение нанесённого ущерба в полном объёме», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Одесская облпрокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия, лидера украинского рынка по дорожному строительству по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

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