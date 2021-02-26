НАБУ передаёт «кладбищенское дело» одесских чиновников в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о завладении 131 млн грн группой должностных лиц Одесского горсовета и местных предпринимателей при выкупе у коммерческой структуры более 6 тыс. кв. метров нежилой недвижимости на 141 га для расширения площади городского кладбища «Западное».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Шесть подозреваемых, среди которых чиновники Одесского горсовета и представители задействованной коммерческой структуры, знакомятся с материалами следствия. После этого дело направят в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детективы НАБУ установили, что в 2016 году городской совет выкупил у коммерческой структуры более 6 тыс. кв. метров нежилой недвижимости на 141 га для расширения площади кладбища «Западное». Цену выкупа — более 146 млн грн — определили якобы по результатам независимой оценки. Однако впоследствии экспертиза установила истинную цену зданий и сооружений — около 16 млн грн, то есть почти на 131 млн грн меньше.

Разницу в стоимости, как выяснило следствие, «получила коммерческая компания в качестве оплаты за здания и сооружения, владельцы которой вывели и легализовали средства через ряд связанных между собой субъектов хозяйствования».

На рассмотрение суда будет передано 70 томов материалов расследования, которое длилось 33 месяца. Детективы провели 130 допросов фигурантов дела и свидетелей. Следствие инкриминирует совершение преступления трём должностным лицам Одесского горсовета, основателю частной компании (продавцу недвижимости), руководителю и основателю одной из коммерческих компаний, а также оценщику имущества.



Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ в июне 2020 г. сообщили о подозрении трём должностным лицам Одесского городского совета и основателю частной компании, задействованному в преступной схеме нанесения 131 млн грн ущерба территориальной громаде Одессы при осуществлении выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпании «Одесса» с целью общественной необходимости в расширении кладбища «Западное» в г.Одесса.

Следствием установлено, что в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тыс. кв. м, которые занимали 141 га земли, с целью расширения территории для захоронений на кладбище.

По результатам оценки была определена цена недвижимости — более 146 млн гривен. Однако экспертиза, проведённая государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что её реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн гривен, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз.

Полученные коммерческой структурой средства, в результате реализации этой схемы, были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд субъектов хозяйствования.

Расследование этих фактов было начато в октябре 2016 г. Военной прокуратурой. В 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами Национального бюро Украины.

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