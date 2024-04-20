В Одессе будут судить экс-руководителя Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа по обвинению в служебной халатности.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей чиновник нанёс государственному бюджету ущерб на сумму более 560 тысяч гривен. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2021 года во время реорганизации учреждения начальник взял на баланс скоростной катер с двигателем в комплекте с автомобильным прицепом общей стоимостью 561 270 гривен. Акт приёма был составлен, но должностное лицо руководящего звена не определило документально лицо с полной индивидуальной материальной ответственностью за ценное имущество и его место хранения», — говорится в сообщении.

Таким образом, пренебрегая своими служебными обязанностями, фигурант не принял никаких мер по сохранению водного судна и его комплектующих, что привело к исчезновению судна со всем имуществом. Пропажа обнаружилась спустя месяц после увольнения руководителя при проведении инвентаризации.

Противоправные действия бывшего начальника учреждения подтверждены государственным аудитором и назначенной следователями судебно-экономической экспертизы. В феврале 2024 года Киевская окружная прокуратуры г. Одесса сообщила ему о подозрении в служебной халатности, о чём информировала Одесса News.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 60 560 гривен, которые тот уже внёс.

Обвинительный акт направлен в суд.

Одесса News информировала о разоблачении правоохранителями заместителя директора одного из департаментов Одесского городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Фото: Одесская облпрокуратура

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