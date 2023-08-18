За размещение информации о передвижениях ВСУ житель Одесской области получил 5 лет

5 лет за решёткой проведёт по приговору суда житель Одесской области, сообщавший своему знакомому — гражданину РФ — информацию о военной технике ВСУ, которая двигалась из Одессы на передовую.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что суд признал жителя Одесской области виновным «в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)».

«Прокуроры в суде доказали, что осуждённый направлял через мессенджер знакомому гражданину России данные о перемещении, движении и расположении колонны военной техники Вооружённых Сил Украины, которая двигалась из Одессы на передовую. Отправляя видеозапись военной техники, он отдавал себе отчёт, что собранная и переданная информация может быть использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Досудебное расследование осуществлялось УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года Служба безопасности Украины задержала 23-летнего жителя Одессы, за деньги работавшего на Главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известное как ГРУ).

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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