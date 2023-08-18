Оказалось, что старушку в Белгород-Днестровском задавили полицейские

Главное управление Нацполиции в Одесской области признало, что 16 августа в городе Белгород-Днестровский Одесской области своим автомобилем переехала 81-летнюю пенсионерку супружеская пара полицейских, служивших в местном райотделе.

Как сообщала Одесса News со ссылкой на Госбюро расследований, после наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь и, не дождавшись медиков, покинул место аварии. Пенсионерка скончалась в больнице.

Полиция отмечает, что «к настоящему времени обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он будет помещён в изолятор временного содержания».

Напомним, что 16 августа в Белгород-Днестровском правоохранитель, выезжая со двора на своём автомобиле задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Вместе с ним в салоне была его жена, также являющаяся сотрудником полиции.

Фото: ГБР

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