Полиция в Измаиле задержала подозреваемого в сексуальном насилии над 12-летней

В Одесской области полицейские задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что в полицию обратилась жительница Измаила и сообщила, что увидела, как на улице неизвестный мужчина удерживал девочку и пытался раздеть её, а заметив женщину, скрылся.

«Получив детальное описание правонарушителя, за считанные минуты экипаж патрульной полиции задержал его на другой улице. Выяснилось, что местный парень приставал к 12-летней дочери заявительницы, но та быстро забежала во двор и рассказала об инциденте маме. Пока женщина вышла на улицу посмотреть, где тот гражданин, он уже нашёл себе новую жертву», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в сексуальном насилии по ч.4 ст.153 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оказалось, что это не первое преступление мужчины: в суде на рассмотрении в отношении него сейчас находится обвинительный акт за убийство по неосторожности.



Как сообщала Одесса News, за сексуальное насилие трое жителей Саратского района Одесской области проведут за решёткой следующие 13-14 лет.

Фото и видео: Измаильский отдел полиции в Одесской области