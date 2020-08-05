Одесский суд вынес приговор за разбой, похищение людей и сексуальное насилие

За разбой, похищения людей, вымогательства и сексуальное насилие трое жителей Саратского района Одесской области проведут за решёткой следующие 13-14 лет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что в 2015 году двое из злоумышленников, двигаясь в автомобиле по Французскому бульвару в Одессе, под видом такси, предложили услуги по перевозке двум мужчинам. Угрожая оружием, они запретили покидать автомобиль пассажирам авто и потребовали 10 тысяч долларов США выкупа. После получения части средств от матери одного из пострадавших в сумме 15 тысяч гривен и 500 долларов США, с применением насилия, ещё завладели и принадлежащими потерпевшим мобильными телефонами.

В том же году, мужчины вместе с третьим сообщником, один из которых использовал форменную одежду правоохранителей, насильно затолкали несовершеннолетнюю потерпевшую на заднее сиденье автомобиля и применили сексуальное насилие в отношении неё. После чего, продолжая насильно удерживать девушку в автомобиле, потребовали выкуп у её матери в размере 500 долларов США и 5 тысяч гривен. В случае невыполнения требований угрожали убить девушку. Во время передачи выкупа преступников задержали.

Отмечается, что в ходе задержания вымогатели оказывали физическое сопротивление правоохранителям, а один из них применил к работнику полиции оружие.

Кроме того, негодяи течение 2015 году на территории Одессы и Одесской области совершили ещё ряд разбойных нападений.

По результатам судебного рассмотрения приговором Малиновского районного суда Одессы двое из злоумышленников приговорены к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, третий приговорён к 13 годам заключения и также с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Малиновский районный суд Одессы в июне 2020 года признал жителя области виновным в налаживании преступной схемы по вербовке своих соотечественников и отправке их за границу для дальнейшей противоправной деятельности в странах ЕС.