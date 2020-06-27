Одесский суд приговорил организатора торговли людьми на 5 лет тюрьмы

Малиновский районный суд Одессы признал жителя области виновным в налаживании преступной схемы по вербовке своих соотечественников и отправки их за границу для дальнейшей противоправной деятельности в странах ЕС.

Как сообщает Госпогранслужба, разоблачение и ликвидация преступного канала стали возможными в результате совместной работы в течение 2018-2019 годов подразделений оперативных сотрудников Белгород-Днестровского пограничного отряда и национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

«Противоправное схема заключалась в вовлечении завербованных для легальной работы за границей граждан Украины в качестве членов экипажей судов и яхт, которые использовались для переправки нелегальных мигрантов по Средиземному и Эгейскому морям из Турции к берегам Италии и Греции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках 9 досудебных расследований, начатых по разным эпизодам, оперативники задокументировали факты причастности организаторов и исполнителей к торговле людьми и задержали их.

Один из организаторов судом признан виновным в совершении преступления и вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Остальным членам преступной группировки объявлено о подозрении.

Пограничники сообщают также, что работа в направлении международно-правой помощи нашим соотечественникам, которые были осуждены и отбывают наказание на территории Турции за преступления, к совершению которых их втянули преступники, продолжится.

В октябре 2019 года Одесса News рассказывала, как оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов и наркотических веществ в страны ЕС.

Фото: Госпогранслужба