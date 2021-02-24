По Украине прокатилась волна проплаченных митингов в защиту Стерненко

По Украине прокатилась волна хорошо организованных и скоординированных акций в защиту приговорённого к 7 годам тюремного заключения одесского праворадикала Сергея Стерненко, осуждённого по трём статьям уголовного кодекса Украины.

В соцсетях 23 февраля появились срочные объявления о наборе желающих подзаработать — постоять на митинге, за что получить 250 гривен.

Желающих оказалось немало, как в Одессе, так и в других городах Украины.

Так, в Одессе около сотни человек приняли участие в митинге в поддержку Стерненко. Вечером 23 февраля под памятником Дюку они требовали независимого расследования дела Стерненко, так как, по их мнению, нынешнее расследование и приговор являются расправой над Стерненко за его гражданскую позицию. Вопрос о том, действительно ли он похищал Щербича в 2015-м и пытал ли его, заставляя отказаться от депутатского мандата, как это утверждает следствие, на митинге не поднимался.

Главная акция в поддержку Стерненко под Офисом президента в Киеве проходила в более напряжённой атмосфере. Между участниками митинга и стоящими в оцеплении полицейскими происходили стычки и потасовки. Против полицейских применяли слезоточивый газ и пиротехнику. Правоохранители отчаянно сопротивлялись.

В результате столкновений во время акции у Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, о чём отрапортовала Нацполиция. Им оказывали медицинскую помощь от ожогов глаз. Подсчитано, что в акции на Банковой в Киеве приняли участие более 2 тысяч человек.

Во Львове на площади Рынок состоялась массовая акция в поддержку Сергея Стерненко «Сегодня — его, а завтра — всех нас». Среди протестантов большинство студентов.

«Мы докажем, что не дадим Стерненко посадить. Сейчас я как депутат Верховной Рады подала ходатайство, чтобы его перевели из одесского СИЗО в киевское, потому что там ему реально угрожает смерть. Мы имеем на это три дня и надеемся, что ходатайство удовлетворят», — отметила нардеп Наталия Пипа, добавив, что такой приговор, какой вынесли Стерненко — это проблема целой судебной системы и сообщила, что депутаты ВР начали собирать подписи против генпрокурора Ирины Венедиктовой.



В Харькове более 100 желающих пикетировали облгосадминистрацию. В руках у них были флаги Украины, политических партий, знамёна с атрибутикой «Союза ветеранов АТО», общественных организаций «Харьковский антикоррупционный центр», «Украинские студенты за свободу» и плакаты с текстами на тему пикета.

«Мы собрались в знак протеста против приговора Сергею Стерненко — 7 лет за решёткой. Это не суд, а кривосудие, потому что нет доказательств вины. Стерненко — классический пример политического узника, поэтому считаем приговор политической местью патриоту. Требуем освобождения Стерненко», — сказал соорганизатор пикета, лидер общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

В Черновцах возле городского совета несколько десятков активистов провели мирную акцию.

«Сегодня забрали свободу у Сергея Стерненко, а завтра могу пострадать как я, так и мои близкие, и друзья, и кто-либо из присутствующих. Поэтому черновицкие активисты собрались на площади, чтобы присоединиться к всеукраинской акции в поддержку Сергея Стерненко», — рассказал председатель Черновицкого территориального подразделения фонда региональных инициатив Михаил Воронка.

В Ужгороде на акцию «Свободу Стерненко!» на центральной площади города Театральной пришло около сотни активистов. Люди скандировали «Свободу Стерненко!», а также публично высказывались против его преследования по политическим мотивам, говорили о сфабрикованном деле против активиста и о том, что приговор Стерненко никакого отношения к закону или праву не имеет.



В Запорожье на площадь Героев пришли около полсотни активистов. Участники акции держали государственные флаги, плакаты с надписями: «7 лет каждому из нас», «Сегодня — его, завтра всех нас. Стерненко свободу!».



В Виннице во вторник вечером около сотни горожан вышли на акцию «Свободу Сергею Стерненко!» в знак протеста против преследования активистов под видом борьбы с криминалом. .

«Люди сегодня не согласны с государственной политикой в ​​сфере правоохранительной деятельности. Фактически на сегодняшний день это заполитизированные структуры, осуществляющие преследование активных граждан. В то время, как сепаратисты чувствуют себя прекрасно, тех, которые защищали Одессу, Украину, судят постоянно. Мы видим, что это не одно дело, их очень много. Об их огромном количестве люди даже не знают, они становятся личными бедами и трагедиями. Органы преследуют и, как это ни страшно, человек, который имеет статус активиста либо ветерана, считается общественно опасным, который якобы может причинить вред этому государству», — говорили выступавшие.

Участники акции намерены присоединиться к сбору подписей за отставку генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, инициированной народными депутатами.

В Житомире под зданием ОГА во время акции в поддержку Стерненко произошла драка между активистами и полицией. Когда участники акции стали приносить шины под облгосадминистрацию, «налетела» полиция, схватила зачинщиков и увезла, сообщают участники акции. Их было около 50, столько же было полицейских. Народный депутат Алексей Гончаренко назвал «политическим» решение суда.

Соответствующее заявление этот нардеп и руководитель Одесской областной организации партии «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко разместил у себя в Facebook.

«Сегодняшнее решение по Стерненко — политическое дело. И это очередное дело против проукраинского лагеря», — написал Гончаренко и призвал действующего главу украинского государства Зеленского «определиться, с кем он».

Добавим, что под этим постом оставил свой комментарий ещё один радикальный националист и «побратим» Стерненко Демьян Ганул, который справедливо указал «порошенковцу» на то, что уголовные дела на ныне осуждённого появились именно при пятом президенте Украины.

«Пан Алексей, если следовать вашей логике, то в своё время ваш лидер тоже выбирал врага, как сейчас Зеленский? Один открыл, другой закрыл, в чём разница?» — поинтересовался Ганул.

Одесса News будет следить за развитием событий вокруг дела Стерненко.

Фото: Укринформ

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