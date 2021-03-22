Из нашего кармана заплатят 2 млн грн за ущерб от акций в защиту Стерненко

Ущерб зданию Офиса Президента, нанесённый во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко в субботу, составляет примерно 2 млн грн, однако сумма может увеличиться.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в сообщении.

На сайте главы государства отмечается, что во время акции наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках.

Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа расписан краской, что нанесло значительный ущерб внешнему виду сооружения.

Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака, были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже, заявили в Офисе Президента.

Подход к зданию ОП, где видны следы вандализма, в воскресенье был частично ограничен для посетителей и СМИ. Здание остаётся залитым красной краской, стены расписаны надписями с призывом освободить Стерненко, а также нецензурными выражениями в адрес правоохранителей. Так же в ожидании следователей остаются разбитыми стёкла в некоторых дверях, которые никто пока не ремонтирует. Коммунальные службы тоже не начинали работы, поэтому под зданием ОП остается разбросанным мусор и транспаранты, оставленные митингующими.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Президент Владимир Зеленский считает принципиально важным, чтобы граждане могли открыто и мирно использовать своё право на протест, и не видит смысла препятствовать таким акциям. Однако, по словам Подоляка, у стен ОП наблюдалось откровенное неуважение к обществу и к сути протеста как такового.

Полиция заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников субботней акции у Офиса Президента. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.



Народные депутаты от фракции «Слуга народа» выступили с заявлением по поводу прошедшей акции на Банковой.

«Мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства. В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причинённый государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба», — говорится в заявлении.

Также депутаты требуют внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и личностей, о чём может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и личностями людей.

Как сообщала Одесса News, вечером 20 марта под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осуждённого одесского праворадикала Сергея Стерненко, во время которой её участники расписали здание протестными надписями, разбили окна входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

23 февраля Приморский райсуд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.

К обжалованию приговора Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.

Видео: Укринформ

Фото: пресс-служба ОП, Укринформ