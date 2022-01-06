Сжиженно-газовая революция: Перемен требуют сердца казахов

В Казахстане 5-й день продолжаются народные волнения, начавшиеся с митингов 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ.

Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тысяч человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей. О погибших протестующих официально не сообщалось. Но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал агентства «КазТАГ», опубликовал видео, вероятно, с телами десятков погибших активистов.

Вечером 5 января Токаев заявил о «террористической угрозе» в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцев введут «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Комендатура города Алматы (Казахстан) сообщила, что в городе вечером 5 января началась спецоперация по обеспечению порядка. Об этом информирует «Радио Аззатык».

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности», – сказано в сообщении.

В комендатуре отметили, что «радикально настроенные сторонники беспорядков» нанесли городу большой ущерб, утверждается, что они совершают мародёрские действия и препятствуют работе медиков.

Видеокадры, публикуемые местными средствами массовой информации, свидетельствуют о большом уроне, нанесённом городу, предположительно, были вскрыты и разграблены банкоматы и продуктовые магазины, в частности, торговый центр «Москва» на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина.

Как сообщала Одесса News, владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне оказалась дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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