Одесситы требуют пересчитать заоблачные газовые платёжки

20 сентября около 50 одесситов провели на Думской площади перед зданием мэрии митинг, протестуя против несправедливых начислений за газ с требованием пересчитать заоблачные газовые платёжки.

Об этом сообщает «Правда за Одессу».

Отмечается, что горожане возмущены ситуацией, когда тем, кто вовремя не передал ежемесячные показания своих счётчиков, выставляют платёжки с завышенными расчётами, из-за чего возникают крупные долги. Поэтому возмущённые участники протестной акции потребовали от городских властей навести порядок в расчётах.

К протестующим вышел заместитель городского головы Дмитрий Жеман и объявил о том, что уже в самое ближайшее время должно пройти специальное совещание с руководством газоснабжающей компании «Одессагаз».

«Будем разбираться в этой ситуации», — заверил чиновник.

Кстати. Неделю назад гигантскими счетами возмутились жители села Александровка под Одессой — там газовщики «повесили» по 7-8 тысяч гривен на дом.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября переселенцы из Донбасса протестовали против отключения их дома №4 на ул. Успенской в Одессе от электричества и воды.

Фото: «Правда за Одессу»

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