Россия привлекает население ОРДЛО к выборам в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации решила привлечь население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ путём участия в электронном голосовании.

Министерство иностранных дел Украины выражает в связи с этим решительный протест.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

«Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украина требует от РФ отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Украине пока не принят закон о выборах в ОРДЛО.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.