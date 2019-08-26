Генконсульство РФ в Одессе не занимается согражданами в украинских тюрьмах

Сотрудники Генерального консульства РФ в Одессе за пять лет не оказали должного внимания гражданам Российской Федерации, находящимся в украинских тюрьмах.

Об этом рассказал в интервью изданию «МК» Валентин Рыбин — адвокат одесских «куликовцев» Евгения Мефёдова, Сергея Долженкова, просидевших более 5 лет в Одесском и Николаевском СИЗО, а также других задержанных по «политическим» статьям.

«Сотрудники генконсульства РФ в Одессе за пять лет не оказали должного внимания не только Мефёдову, но и другим гражданам РФ, находящимся в украинских тюрьмах. Когда суд определил Мефёдову сумму залога, я позвонил в консульство и попросил помочь. Мне было отказано. Когда Мефёдов вышел из тюрьмы, я опять звонил в консульство и просил его приютить, потому что у него не было денег даже на проживание. И мне также было отказано. На следующий день он сам пришёл в консульство и попросил оформить ему документы, чтобы он мог снять квартиру или поселиться в гостинице. И ему сказали, что документы будут оформляться до октября и стоит это 30 евро, если долго, и 80 евро, если быстро. Они зашевелились, только когда скандал набрал обороты. И тут же сообщили, что уже всё готово и можно приходить за паспортом. А могли же сделать это сразу», — рассказал Рыбин.

Адвокатт также рассказал и другие подробности освобождения Мефёдова и Долженкова и роли в этом российского Генконсульства в Одессе.

Рыбин пояснил, что статьи Уголовного кодекса, по которым обвинялись Мефёдов и Долженков, до 25 июня 2019 года были безальтернативными в смысле меры пресечения, то есть предусматривали только нахождение в СИЗО.

«После того как 25 июня Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности данного положения, 16 августа Центральный районный суд Николаева определил сумму залога, которая и была достаточно оперативно собрана, — рассказал адвокат. — Народный депутат Украины Николай Скорик и представители политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» собрали необходимые средства. В понедельник (19 августа 2019 года. — Ред.) я внёс эту сумму на соответствующий счёт государственной судебной администрации, и после обеда Евгений Мефёдов и Сергей Долженков вышли на свободу».

Рыбин сообщил, что на неделе после освобождения Мефёдов вновь побывал в Николаеве, поскольку там было назначено судебное заседание по очередному изменению ему меры пресечения — в рамках процедуры юридического оформления для участия в обмене. Дело в том, что Евгений был отпущен под залог с запретом покидать формальное место своего проживания в Одессе. Таким образом, чтобы он легально мог покинуть Украину, нужно решение суда. После этого Мефёдов будет доставлен в пункт сбора, где, по информации адвоката, в ближайшее время произойдёт обмен.

Как считает адвокат, российское генконсульство могло «и залог внести, и передачи ему передавать, то есть делать всё то, что делают украинские консулы в РФ в отношении своих граждан. Украинские консулы и передачи оплачивают, и посещают своих граждан с консульскими визитами, интересуются их судьбой, ведут переписку».

Рыбин подтвердил, что в Украине начал меняться политический климат. «Атмосфера меняется, и судьи начинают ощущать, что их незаконные решения рано или поздно станут предметом разбирательства уже совершенно других органов. Понимая, что уже нет этой циничной злости власти, люди начинают поступать по закону. Если всё будет так продолжаться, то я надеюсь, что на Украине наметится восстановление какой–то нормальной жизни».

Как сообщала Одесса News, активисты Куликова поля Евгений Мефёдов и Сергей Долженков были арестованы сначала по делу 2 мая 2014 года, а затем, после оправдания в сентябре 2017-го, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам в Николаеве. Они обвинялись в посягательстве на территориальную целостность Украины из–за того, что возложили цветы к памятнику освободителям Николаева от фашистов.

16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Долженкова и Мефёдова, если за них внесут залог в размере 154 тысяч гривен за каждого. 19 августа залог был внесён при содействии нардепа Николая Скорика и «куликовцы» вышли на свободу.