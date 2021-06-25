Митрополит Агафангел пожаловался греческому консулу на Томос и нападки на церковь

Митрополит Агафангел встретился с Генеральным консулом Греции в Одессе Димитриосом Х. Дохтсисом в своей официальной резиденции в Свято-Успенском мужском монастыре.

Об этом сообщает Православная Одесса.

Отмечается, что Одесская епархия Украинской Православной Церкви на протяжении многих лет поддерживает и развивает дружественные связи с Генеральным консульством Греческой республики в Одессе.

«Многие греческие дипломаты, являясь православными христианами, немало способствовали укреплению межгосударственных и межправославных взаимоотношений. В первую очередь, это касается углубления всесторонних братских связей между народами Украины и Греции», — говорится в сообщении.

Приветствуя представителя дружественной Эллады, Владыка Митрополит рассказал о традиционных узах дружбы народов Украины и Греции и напомнил, что Одесса стала Малой Родиной для многих греков, которые, спасаясь от смертельной опасности, нашли тихое пристанище у единоверного народа.

«Владыка Агафангел привлёк внимание греческого дипломата к тому факту, что в настоящее время социальных изменений и нестабильности в Украине, Святое Православие находится в трудных и опасных обстоятельствах, связанных с появлением раскольничьих групп, которые, пользуясь покровительством и явной поддержкой новых властей Украины и антиканоническими опасными действиями Константинопольского патриарха Варфоломея, нанесли удар по единству Православия, ещё больше углубив его разделение», — отмечает религиозный сайт.

Как сказал митрополит Одесский и Измаильский, «без предварительного соборного обсуждения, единолично, в духе папизма, в нарушение духа и буквы православного единства из раскольничьих псевдо-православных, политических и националистических групп искусственно создана так называемая СЦУ (ПЦУ). Это внесло разобщение в жизнь православных Церквей-Сестёр. Так называемый Томос вручён патриархом Варфоломеем не покаявшимся в своих делах вождям раскола, при поддержке и властей Украины, и, особенно, крайних националистических групп, и политическому лидеру, не представлявшему православных украинцев».

На этом фоне, как отметил Владыка Митрополит, вызывают душевную боль, озабоченность, возмущение и соблазн среди православных христиан Канонической УПЦ продолжающиеся опасные антиканонические действия Константинопольского патриарха Варфоломея.

Митрополит Агафангел привлёк внимание Генерального консула Греции в Одессе к тому факту, что после вручения т.н.Томоса усилились нападки на каноническую Церковь со стороны радикалов и людей, далёких от Церкви и обратился к гостю с просьбой передать греческим властям призыв большинства украинских православных христиан поспособствовать «уврачеванию раскола, раздирающего православное единство в Украине и во всём мире».

Комментируя церковные события в Украине, Генеральный консул Греции подчеркнул, что является представителем Греческой Республики в Одессе, поэтому проблемы между православными церквями должны решаться на основании церковных канонов.

Как сообщала Одесса News, 19 июня митрополит Агафангел освятил памятник святителю Луке Крымскому на территории храма Святителя Луки Крымского и мученицы Валентины на территории Одесской городской больницы №5.

Фото: «Православная Одесса»

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