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  4. В Греции зажгли Олимпийский огонь, 8 мая его доставят во Францию

В Греции зажгли Олимпийский огонь, 8 мая его доставят во Францию

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В Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что огонь был зажжён перед руинами храма Геры греческой актрисой Мэри Миной, игравшей роль верховной жрицы. Она передала его первому факелоносцу – греческому спортсмену Стефаносу Дускосу.

Теперь огонь отправится в 11-дневную эстафету по всей Греции, в которой примут участие более 550 факелоносцев. 8 мая он прибудет в Марсель (Франция).

Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.

Одесса News информировала, что Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться на время Олимпийских игр 2024 года прекращения огня в ряде войн.

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