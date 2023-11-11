Макрон: Израиль в секторе Газа «убивает детей, женщин и стариков»

Израиль должен прекратить убивать мирное население в секторе Газа в ходе противостояния с террористами ХАМАС.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в в опубликованном 11 ноября интервью ВВС, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, бомбардировкам ЦАХАЛ нет «никакого оправдания», и прекращение огня пойдёт на пользу Израилю.

«Де-факто сегодня бомбят гражданское население – де-факто. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», – сказал Макрон.

Признавая право Израиля на самозащиту, он подчеркнул, что Франция «однозначно осуждает» террористические действия ХАМАС. На вопрос, хочет ли он, чтобы другие лидеры, в том числе США и Великобритания, присоединились к его призывам о прекращении огня, он ответил: «Я надеюсь, что они присоединятся».

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество должно осуждать ХАМАС, а не Израиль. В заявлении его канцелярии, которое цитирует ВВС, он возложил на исламистских террористов всю ответственность за смерти гражданского населения сектора Газа в ходе нынешнего противостояния с Израилем.

По его словам, Армия обороны Израиля даёт возможность гражданскому населению выходить из районов, где ведутся бои, тогда как ХАМАС использует их в качестве «живого щита». Нетаньяху в своём заявлении пригрозил, что действия ХАМАС могут распространиться на остальной мир.

«Преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и в любой другой точке мира», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Одесса News информировала, что 4 ноября Турция отозвала своего посла из Израиля, объясняя это решение «гуманитарной трагедией в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».

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