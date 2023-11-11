Кабмин позволил демонтировать памятники Пушкину и князю Воронцову в Одессе

Кабмин Украины на заседании 10 ноября исключил из Госреестра недвижимых памятников Украины ряд памятников культурного наследия национального значения, которые «являются символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики».

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, такое решение было принято в соответствии с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Как указал пресс-центр Минкульта, правительство приняло постановление об изъятии из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле.

«Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники», – подчеркнул врио главы Минкульта Ростислав Карандеев.

Одесса News информировала, что в Одессе в марте 2023 года демонтировали мемориальную доску русскому писателю Горькому на Ланжероновском спуске, 2. В этом доме писатель жил в 1891 году.

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