Кабмин выделяет 588 млн бюджетам семи областей на восстановление, в т. ч. Одесской

Кабинет Министров выделяет 588 млн. грн. бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году проектов по восстановлению.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Сегодня было принято решение о распределении дополнительной субвенции для регионов. 588 млн грн будут выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с ЕИБ (Европейский инвестиционный банк, — ред.) чрезвычайной программы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАП, общественных и культурных центров. Премьер-министр заверил в том, что власть и дальше будет помогать регионам и общинам, особенно пострадавшим от войны.

Как сообщил в Теlegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, согласно пояснительной записки к постановлению, в государственном бюджете на 2023 год предусмотрено 1 703 428,3 тыс. грн по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины». Он отметил, что правительство распределяет средств меньше, чем предусмотрено в бюджете на этот год, в связи с тем, что в соответствии с условиями соглашения распределение субвенции не производится для временно оккупированных территорий. Вместе с тем, для территорий, где ведутся активные боевые действия, предусматриваются ассигнования в размере указанных в актах выполненных работ и услуг, совершённых до 24 февраля 2022 года.

В рамках программы всего было одобрено для реализации 234 проекта общей стоимостью более 6,41 млрд грн в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Полтавской областях.

По состоянию на 1 января 2023 года полностью завершено 103 проекта. В прошлом году 70 проектов, финансировавшихся по программе, были повреждены или разрушены в результате полномасштабной российской военной агрессии. Вместе с этим, в настоящее время невозможно выполнять проекты на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий или на территориях, где есть высокая вероятность ведения боевых действий. На сегодня работы выполняются лишь в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Полтавской областях, а также в Запорожье.

Для справки. «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления в Украине», по которой предполагается предоставление 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, была подписана в 2014 году.

Как сообщала Одесса News, с мае 2023 года и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине Михалисом Захариоглу, обсудив тему послевоенного восстановления Одесской области с помощью кипрских инвестиций.

Видео: Денис Шмыгаль/Telegram

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