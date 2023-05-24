В бою за Украину погиб матрос из Одесской области Николай Солярчик, светлая память

На фронте погиб пулемётчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты, матрос из Одесской области Николай Солярчик.

Об этом сообщил в Facebook Березовский городской совет.

Защитник ушёл из жизни во время боевого задания 9 апреля вблизи населённого пункта Марьинка Донецкой области.

Николай с 2016 года отважно сражался в АТО, затем на войне был ранен, но снова вернулся в строй.

Николаю было 23 года. У него остались отец Олег Владимирович, сёстры Юлия, Наталья и племянник Кирилл.

15 апреля земляки живым коридором провели Николая в последний путь.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулей.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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