24-й день войны: минус ещё один российский генерал

Вооружённые силы Украины 18 марта уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Об этом пресс-центр Генерального штаба ВСУ проинформировал на своей странице в Facebook.

В штабе сообщили, что Мордвичев был убит в результате нанесения «огневого поражения по противнику». Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 марта на брифинге, который обнародован на его YouTube-канале, сообщил, что генерал погиб в Чернобаевке Херсонской области.

«Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолётов – Вооружённые силы снова нанесли по аэропорту удар и по предварительным данным уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ», – рассказал он. Арестович не исключал гибель «ещё нескольких генералов», но в Генштабе об этом не говорят. По словам Арестовича, этот командный пункт отвечал за направление по созданию «вооружённых сил» ОРДЛО, которые сейчас воюют в составе российских войск против Украины.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырёх генералов, трёх полковников и трёх подполковников.

Также по данным Генштаба, ВСУ продолжают наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи.

В течение суток зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага — 2 самолёта, 3 вертолёта, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты, уничтожено несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются.

«Исходя из того, что врагу нанесён большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством Российской Федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан», — говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Отмечается, что с территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих ВС РФ и Росгвардии. Так, в городе Гомель для приёма и лечения раненых захватчиков привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределённый срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых.

«Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне против Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 18 марта силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.

Фото: Facebook

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