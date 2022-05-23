Российского оккупанта приговорили к пожизненному заключению

Соломенский районный суд Киева на заседании 23 мая огласил приговор для российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

Трансляцию из зала суда вело Общественное.

Судья Сергей Агафонов, который читал приговор, сказал, что Шишимарина приговорили к пожизненному заключению.

«Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение и не вызывает сомнений у суда. Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказал судья.

Суд отклонил позицию адвоката, который говорил, что Шишимарин «формально» выполнял приказ, и просил помиловать подзащитного. Суд считает, что тот действовал умышленно, понимая, что Шелипов не представляет для него угрозы.

«Гражданские лица не должны быть объектами нападений», – подчеркнул судья.

Как сообщала Одесса News, 21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в посёлке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершённые в период с 24 февраля.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединённых с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников «Азовстали».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.



